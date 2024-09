Grande Fratello Iago tuona su alcuni gieffini | Stanno ingannando il pubblico a casa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024)Garcia ha molti dubbi su diversi inquilini. L’attore spagnolo di confronta con Lorenzo, la terza puntata andata in onda ieri sera è stata super movimentata. L’attore spagnoloGarcia si è ritrovato a confrontarsi nel giardino dellacon Lorenzo sugli ultimi avvenimenti. I due inquilini iniziano a conoscersi sempre di più ed infatti iniziano ad andare d’accordo anche su alcune inedite visioni. Leggi anche LILT lancia la campagna LILT for Women, Nastro Rosa 2024: Elisabetta Gregoraci è Ambassador Il confronto tra i due concorrenti I due concorrenti hanno iniziato a notareatteggiamenti di diversi inquilini che lasciano tutti perplessi. L’attore spagnoloha replicato: “Io non so fare la finta. Io recito nelle fiction no, nella vita. Mai sono stato finto. E sono le cose che mi danno più fastidio”.