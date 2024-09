Gli opposti anacronismi dei fan di Putin e Netanyahu

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) Il conflitto mediorientale continua ad allargarsi, l’escalation appare ormai inarrestabile e nessuno sembra in grado non dico di fermare, ma nemmeno di condizionare le mosse di Benjamin. In un’intervista di ieri alla Stampa, il celebre studioso Gilles Kepel dava una spiegazione relativamente semplice del motivo per cui a Israele fosse consentito di violare tutte le possibili linee rosse: «Perché, assumendosene la responsabilità, fa il lavoro sporco al posto nostro e libera la scena di attori, come Hamas e Hezbollah, che nessuno rimpiangerà». Nemmeno i Paesi arabi, che pure «provano zero empatia per il 7 ottobre e denunciano ogni giorno il martirio di Gaza», ma guardano con favore al ridimensionamento della potenza regionale dell’Iran e delle sue milizie, come premessa di una prospettiva di pace.