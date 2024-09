Giappone condannato a morte da 56 anni | il processo eterno all’ex pugile Iwao Hakamada verso una sentenza definitiva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Quattro morti, migliaia di yen spariti nel nulla, un uomoda 56e che – giovedì 26 settembre – potrebbe finalmente essere assolto. È la storia incredibile dell’exse. L’88enne è accusato, secondo molti ingiustamente e senza prove, dello sterminio della famiglia del suo capo. La condanna, comminata nel 1968, non è ancora stata portata a termine. Nel frattempo, dal 2014,è uscito di prigione in attesa di una. Non prima, però, di essere diventato il detenuto più longevo di sempre in un braccio della. Il delitto e il primoIl 30 giugno 1966 un incendio divampa nella casa di uno dei capi di. All’interno dell’edificio, una volta domate le fiamme, vengono ritrovati i corpi dell’uomo, della moglie e dei due figli pugnalati a. E 20mila yen in contanti sono scomparsi.