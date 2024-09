FOTO Tocco Caudio a fianco delle donne | inaugurata la panchina rossa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutidi Annalisa Papa – Aall’interno della rassegna “Settembre a2024”, i festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano si intrecciano con eventi di importanza sociale e culturale. Nella serata di ieri infatti, nella contrada Friuni, davanti alla sede del Comune, è statala, simbolo di lotta alla violenza sulle. La proposta avanzata dal comitato festa, presieduto dai direttori artistici Michelina Viglione e Antonio Fusco, è stata subito sposata dall’amministrazione comunale. Durante l’evento, tanti gli interventiospiti, scanditi dai balletti della scuola di danza Pas Jolie, nonché i simboli sul palco, come le scarpette rosse, le gerbere rosse e la maglietta di Corri per Michela, l’evento creato per ricordare il femminicidio di Michela Noli, avvenuto nel 2016 per mano dell’ex marito.