Estorsione e violazioni | 47enne ai domiciliari dopo il secondo arresto in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoClemente Maiello, 47 anni, è stato nuovamente arrestato questa mattina, per la seconda volta in. Difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, Maiello era già stato coinvolto in una vicenda giudiziaria all’inizio di settembre, quando gli era stata applicata una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, per un’accusa di. Nonostante la restrizione, ilaveva violato la misura cautelare, portando al suoe al trasferimento presso la Casa Circondariale di Benevento. Successivamente, grazie all’intervento dell’avvocato Fucci, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva accolto la tesi difensiva e scarcerato l’uomo, concedendogli una nuova possibilità di rimanere fuori dal carcere. Tuttavia, la tregua è durata poco.