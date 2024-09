È segno di un cattivo presagio | la statua della Madonna cade durante la processione i fedeli spaventati in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una caduta drammatica, ma non fatale per fortuna, quella che ha coinvolto ladel Carro,laa Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Alcuni, infatti, stavano trasportando il carro sul quale era posizionata la, quando quest’ultima si è staccata dal supporto ed è caduta rovinosamente al suolo tra lo stupore dei presenti, alcuni dei quali in, che hanno temuto si trattasse di un. Fortunatamente, però, laera protetta da un supporto di legno e non ha riportato danni in seguito all’impatto. Una volta posizionata sul baldacchino, quindi, laè ripartita, per la gioia dei, che si sono tranquillizzati dopo i momenti di sbigottimento.