È la più antica biblioteca pubblica di Roma | un vero tempio della cultura nel centro di Piazza Navona

(Di martedì 24 settembre 2024) Un luogo intriso di storia, dove si può idealmente dialogare con Ludovico Ariosto, Dante Alighieri e Cicerone. ParliamoAngelica, una delle più antiche di, situata nel cuore pulsantecittà, inSant’Agostino, nei pressi di, accanto alla basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio. Fondata nel 1604 per volontà del vescovo agostiniano marchigiano Angelo Rocca da cui prese il nome. LaAngelica è considerata nel contesto europeo una dei primi e più chiari esempi di” in Italia. Al suo interno custodisce un patrimonio inestimabile, con centinaia di migliaia di libri, manoscritti (circa 2.700 tra latini, greci ed orientali), riviste antiche, mappe, incisioni e 24.000 i documenti sciolti, offrendo un’esperienza unica agli amantistoria.