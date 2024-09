Disforia di genere Cass Review e medici inglesi

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 17 settembre è apparso sul Fatto Quotidiano un articolo a firma Patrizia Gentilini, dedicato alla delicata tematica delladie alle vicende che stanno coinvolgendo la British Medical Association. Cerchiamo di fare chiarezza Nell’aprile 2024, commissionato direttamente dall’NHS (National Health Service), Theha pubblicato il Final report (a integrazione di quello del febbraio 2022, di cui parleremo tra poco) provvisto di raccomandazioni per lo stesso servizio sanitario nazionale inglese a tema di identità diper bambini e ragazzi. Coloro che volessero ripercorrere tutta la vicenda nei suoi tratti essenziali possono far riferimento alla relativa pagina Wikipedia. In questa sede, invece, ci interessa verificare la corrispondenza tra quanto scritto nella testata nostrana da una parte e quanto effettivamente riportato dalle fonti dall’altra.