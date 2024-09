Coppa Davis Final Eight Ferrer | Felice di avere Nadal con noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladisi avvicina, con Malaga pronta ad ospitare l’evento tra il 19 e il 24 novembre sul veloce indore del “Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena”. Tra gli avversari più temuti per l’Italia campione in carica c’è la Spagna, compagine che giocherà in casa. Tra i pre-convocati di David, capitano degli iberici, compaiono Carlos Alcaraz e Rafa. Con loro anche Robert Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e Marcell Granollers. Il ritorno in squadra del maiorchino è stato accolto con gioia da parte degli appassionati. “Sono moltodicon noi e sono veramente orgoglioso di questa squadra e di ciò che è stato raggiunto finora. Spero che riusciremo a fare grandi cose, con tanta gioia, a Malaga”, ha detto