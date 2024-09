Confindustria con Energy Release meno costi per le aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Con l'le imprese energivore possono ora abbattere ienergetici fino ad un terzo dei loro consumi annui per i prossimi tre anni e investire in progetti rinnovabili. Sarà fondamentale una grande partecipazione delleper estendere al massimo i benefici della misura". Lo scrivein un comunicato, al termine di un convegno sull'argomento presso la sua sede di via dell'Astronomia a Roma. L'è stato varato con un decreto del Mase del 23 luglio scorso. Il provvedimento prevede che un'impresa energivora che realizza un impianto a fonti rinnovabili possa chiedere allo stato per tre anni un anticipo di energia elettrica a prezzi calmierati, fino al 50% della corrente che l'impianto a rinnovabili genererà . Questa elettricità verrà poi restituita allo Stato in 20 anni, allo stesso prezzo dell'anticipo.