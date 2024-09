Ciclismo Mondiali 2024 | Cat Ferguson nuova campionessa juniores a cronometro italiane lontanissime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) La Gran Bretagna esulta per la prima volta aididi Zurigo. Tutto come da pronostico nellafemminile: i 18,8 chilometri svizzeri completamente piatti vedono il successo di Cat, classe 2006 e già prossima al passaggio definitivo al professionismo con la Movistar, squadra con cui ha un contratto fino al 2027. Un vero e proprio riscatto per la giovane britannica, che ha messo nel mirino Zurigo come idel riscatto dopo la seconda piazza dello scorso anno a Glasgow, sorpresa dalla francese Julie Bego. Ma ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie per poter avere ragione della sorpresa di giornata, la slovacca Viktoria Chladonova. La promessa sposa della Visma Lease a Bike era partita infatti con un pettorale bello alto e con la strada viscida, mettendo però in fila tutte con il suo tempo di 24’23”.