Cessione delle Cartiere Fedrigoni Bora | chiarezza sull’operazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) La consigliera Pd Manuela(nella foto) interroga la giunta regionale sulla possibile. "La possibilecarte per arte, disegno e ufficio commercializzate con il marchio "Fabriano" – spiega – interesserebbe i siti di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo e potrebbe potenzialmente coinvolgere circa 500 lavoratori, con un impatto sociale e economico molto pesante sulle comunità dell’area montana. La Regione non può e non deve voltarsi di fronte a questi rischi, ma deve inserire tra le priorità la tutela della produzione marchigiana di carte valori, frutto di un percorso ultra secolare di crescita, di capacità creativa, conoscenze e competenze che hanno arricchito e consolidato la tradizione manifatturiera della nostra regione e rappresentano un patrimonio inestimabile anche sul piano storico, culturale e turistico".