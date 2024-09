Cercano una donna scomparsa i carabinieri trovano una serra di marijuana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Sovere. Cercavano unada dieci giorni, ma insieme a lei hanno trovato una coltivazione di. È accaduto a Sovere, dove idi Marone (Brescia) erano sulle tracce di unamoldava allontanatasi da casa senza più dare notizie di sé. Laè stata trovata a casa di un 51enne residente appunto a Sovere, in Bergamasca, e stava bene. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto una tenda per coltivazione idroponica con all’interno alcune piante di cannabis, oltre 200 grammi di marjuana e tutto il necessario per confezionare le dosi di stupefacente. Il proprietario di casa è stato arrestato.