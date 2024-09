Catania fugge lasciando in casa moglie e figlia droga di ogni tipo e una pistola con silenziatore arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Alla vista degli agenti scappa dicon ladentro un borsone, ma viene inseguito edalla Polizia di Stato. È quanto accaduto in via Missori ad un giovane di 23anni,per detenzione di un’arma clandestina dotata di, tre caricatori riforniti di munizioni, 2,2 kg di marijuana, decine di dosi di cocaina e crack. Durante la fuga, l’ha tentato di disfarsi di un borsone, che è stato immediatamente recuperato, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 2 kg di marijuana ed unper. L’uomo è stato condotto all’interno dell’abitazione dove gli agenti hanno perquisito non solo lama anche uno scantinato comunicante e dove sono state trovate lacon la madre.