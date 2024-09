Campagna ha stupito il Forlì | Il gol di testa è una novità per me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilsi gode il secondo posto in classifica e un Francescoda urlo. Al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino, domicilio pro-tempore della Zenith Prato, la 23enne mezzala cesenate ha srotolato tutto il proprio talento e firmato il raddoppio con un’incornata da rapace d’area che ha spianato la strada al roboante blitz biancorosso (0-3), salvo poi abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio., innanzitutto come sta? "Abbastanza bene. Al termine del primo tempo ho accusato un piccolo risentimento muscolare e durante l’intervallo ho fatto ricorso alle cure del fisioterapista, ma al rientro in campo non mi sentivo a posto e avevo un brutto presentimento, quindi ho preferito fermarmi per evitare complicanze. Sembrerebbe solo una contrattura, vedremo nei prossimi giorni". Con la Zenith una prova di forza e un messaggio alla concorrenza.