Calcio da tavolo è napoletano il campione del mondo under 16

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho la passione per ildadal 2017, preferisco questo ai videogame, perché mi piace guardare in faccia l’avversario e l’ho fatto anche alla finale dei Mondiali che ho vinto in Inghilterra”. Così Francesco Manfredelli racconta l’avventura che lo ha portato al titolo dideldelda16 nei Mondiali che si sono giocati nei giorni scorsi a Tunbridge Wells, la cittadina inglese dove venne inventato 75 anni fa il Subbuteo, il notodache ha stregato diverse generazioni di ragazzi. Un’avventura indimenticabile per il giovane di Napoli che ha battuto 5-0 nella finale il connazionale Nicolò Colossi: “E’ stata una partita più difficile di quanto dica il risultato – spiega Manfredelli -. Il primo tempo è finito 0-0, funzionavano le difese, la tattica.