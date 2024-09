ASCOLTI TV 23 SETTEMBRE 2024 | TUTTI GLI OCCHI SULL’ACCESS TRA AFFARI TUOI 236% STRISCIA 163% E CHISSÀ CHI È 36% POI GRANDE FRATELLO 185% E BRENNERO 171%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 24 settembre 2024)TV 23• Lunedì • Glitv del 23, la terza puntata del. In casa Rai invece si sciopera (chi sì chi no). Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2535 31.69PT – 6729 33.68 M E D I A S E T24H – 3260 40.74PT – 7681 38.44 RaiNews – x Tg1 – non in onda UnoMattina Diario – 854 20.40 Linea Verde – 799 19.00Linea Verde – 808 16.30 E’ Sempre Mezzogiorno! Menù – 1685 18.20 Tg1 (5?) – x La Volta Buona Special – xLa Volta Buona Special – 1489 13.94 Il Paradiso delle Signore – 1499 18.25 Tg1 – non in onda Sempre al Tuo Fianco – 1030 12.33 Sempre al Tuo Fianco – 1085 11.12 Reazione a Catena – 2639 20.60 Reazione a Catena – 4098 25.20 Tg1 (10?) – x– 4874 23.60– 2911 17.13 Cose Nostre – 724 8.20 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 896 21.30 + 879 21.