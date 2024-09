Arresti a Napoli usuraio a vittima insolvente | Ti spezzo… avrai morto in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ti spezzo a terra puoi anche avere ilin”. Venivano convocate, anche in una palestra di pugilato, e minacciate, anche con armi e mazze da baseball, le vittime di usura insolventi, quando le rate pattuite per la restituzione del debito non arrivavano. A documentarlo sono stati i carabinieri e la Dda dinell’ambito dell’indagine anti usura sfociata oggi in un’ordinanza del gip che ha disposto 15. Dalle acquisizione dei militari dell’arma (nucleo operativo di Poggioreale, Nucleo Investigativo die dei Gruppi Carabinieri die di Castello di Cisterna) è emerso, per esempio, che a fronte di un prestito di 10mila euro bisognava restituirne 30mila in 24 mesi: 13mila nei primi 12 mesi e poi fino all’estinzione del debito altri 17mila.