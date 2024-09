Verso Pisa-Cesena tra allenamenti infortunati e designazione arbitrale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Ieri, senza sosta, si è svolto il primo allenamento della nuova settimana delSporting Club. Come noto sono stati proprio i giocatori a scegliere di allenarsi anche la domenica.- Questo il bollettino condiviso dalla società nerazzurra: "Una settimana molto ‘corta’ e impegnativa, a cominciare dalla sfida di Coppa Italia in programma mercoledì all'Arena Garibaldi alle 16 contro il. Poco il tempo a disposizione dei nerazzurri per prepararsi; dopo la seduta di ieri mattina iltornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di San Piero a Grado oggi e domani pomeriggio. La settimana dei nerazzurri proseguirà poi da giovedì orientatail prossimo impegno di campionato; l’appuntamento è per domenica prossima alle 15 allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia".