Valencia-Osasuna – pronostico notizie sulle squadre formazioni

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilcercherà di ottenere una doppietta di vittorie nella massima serie spagnola per la prima volta da aprile quando continuerà la sua campagna 2024-25 con una sfida contro l’martedì 24 settembre sera. I Los Che arriveranno a questa partita dopo la vittoria per 2-0 sul Girona, mentre l’ha trionfato anche l’ultima volta, battendo il Las Palmas per 2-1 e salendo al settimo posto in classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 19 Anteprima della partitaa che punto sono le dueIlha raccolto solo un punto nelle prime cinque partite della Liga, perdendo contro Barcellona, Celta Vigo, Athletic Bilbao e Atletico Madrid in un inizio incredibilmente difficile.