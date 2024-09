Tragedia Vago di Lavagno morto il 15enne a cui aveva sparato la mamma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - "Concluse le sei ore di osservazione previste dalla norma, la seconda riunione della specifica Commissione ospedaliera ha confermato la morte cerebrale del quindicenne didi, a cui segue la sospensione di tutte le terapie e dei supporti per le funzioni vitali. Il padre ha espresso la volonta' alla donazione degli organi ed e' stata data l'autorizzazione all'espianto". E' quanto si legge nella nota dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Arrivato all'ospedale Borgo Trento venerdì pomeriggio in condizioni cliniche già gravissime e ricoverato nel reparto di Neurorianimazione diretto dal professor Leonardo Gottin, al paziente era stato diagnosticato il danno cerebrale irreversibile dopo due giorni in terapia di supporto massimale".