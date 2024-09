Simon & The Stars classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 settembre

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Abbiamo scoperto l’oroscopo mensile della nostra amata Adina Alberti e adesso è tempo di capire cosa potrebbe accadere nei prossimi sette giorni.; Theieri a Citofonare Rai Due ha svelato quello che gli astri prospettano per la settimana che va dal 23 al 292024. Non solo l’oroscopo settimanale, il famosissimo astrologo ha anche fatto ladei dodici, dall’ultimo posto, che questa volta è toccato al Capricorno, al primo che è andato allo Scorpione. E a voi com’è andata? Ecco invece comea Ventura ha preso l’Ariete all’undicesimo postoa MA IO TI ALZO LE MANI CAROMALE MALISSIMO #citofonarerai2 #aVentura pic.twitter.com/SNJLvFY2bK —a Ventura out of context (@aooc) September 22, 2024; The, oroscopo settimanale, lacompleta.