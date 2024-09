Siamo malinconici dopo due anni passati insieme ci salutiamo Tony Effe e Fedez? Disarmante quello che è successo | Renga e Nek cantano per l’ultima volta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da stasera Francescoe Nek daranno il via alle quattro date live al Teatro Arcimboldi di Milano (23 settembre, 24 settembre, 26 settembre, 27 settembre e 29 settembre), poi 3 a Bologna all’Europauditorium (28 settembre, 30 settembre, 1 ottobre) e due a all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia a Roma (6 ottobre e 7 ottobre). Sarà un arrivederciduedi musica assieme, Festival di Sanremo compreso. Francescoha detto a Il Corriere della Sera: “melanconici,in dirittura d’arrivo di un’avventura durata due. Stavamo lavorando ai nostri dischi solisti, ma sentivamo bisogno di uscire dalla routine disco tour disco tour“. Nek ha aggiunto: “Duedi momenti belli condivisi e anche qualche tensione nei giorni piu? intensi come a Sanremo. Ma proprio essere in due ci ha aiutati. Il progetto ora e? al capolinea, poteva dareche ha dato.