Sfilate Milano | il vecchio è il nuovo?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Arisiedono circa 1,4 milioni di persone. Quasi il 20% di loro proviene da fuori città. Approssimativamente il 30 % della popolazione possiede una laurea, l’8% cento supera gli ottant’anni, e un quarto della sua popolazione, attualmente, supera i 65. Ed è affascinante esplorare l’età media dei brand che fanno parte del calendario della Fashion Week». Col gelo emotivo stillante da una pagina di Wikipedia – che i fondatori Loris Rizzo e Simone Messina lamentano ancora di non avere – Sunnei celebra in una nota per la stampa i suoi primi dieci anni.