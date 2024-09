Serie C Lumezzane da favola la baby Dea si arrende

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Brescia) Colpaccio delche, approfittando di due gravi ingenuità difensive dell’Atalanta under 23, conquista la prima vittoria stagione interna al Saleri imponendosi per 2-1. Seconda vittoria in questo campionato per il Lume dopo il colpo esterno a Verona alla prima di campionato. Seconda sconfitta stagionale invece per la Dea reduce due roboanti successi in trasferta per 3-0 a Novara e per 5-1 a Trieste e sembrava lanciatissima verso le zone alte prima di questa frenata. Frutto di un disastroso finale di primo tempo, dopo che nei primi 25 minuti i nerazzurri avevano fatto bene, trovando anche una rete in contropiede con il solito Vlahovic, annullata per fuorigioco.