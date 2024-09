Sciusten Feste N 1965 il nuovo album di Capossela in uscita il 25 ottobre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) foto di Simone CecchettiMILANO – Non esattamente un disco natalizio. Un disco per la festa. Per le sue euforie e per le sue malinconie. “N.” è ildi Vinicioinvenerdì 25per Warner Music Italy. Prodotto per La Cupa da Vinicioe Alessandro “Asso” Stefana, registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore,N.racchiude quindici canzoni tra inediti, riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard per le, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali come Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney e Vincenzo Vasi. Sono canzoni che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi e agli sgambetti della stagione in cui si sospende il tempo dell’utile.