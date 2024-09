Romana Maggiora Vergano chi è il fidanzato Antonio Bannò | Stiamo crescendo insieme

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Classe 1997,nasce a Roma il 21 novembre. Occhi e capelli castani, uno sguardo determinato che colpisce nel segno. Ha studiato recitazione presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, approfondendola nel 2014 prima nel Workshop con il regista Ivano De Matteo, poi con il regista Rolando Ravello. Nel 2018 ha interpretato ruoli minori in alcune serie TV italiane di grande successo: “Don Matteo”, “Il silenzio dell’acqua”, “Liberi tutti” e “Chiamami ancora amore”. Nel 2020 ha recitato in “Gli Anni Belli” per la regia di Lorenzo D’Amico de Carvalho nel ruolo di Elena. Nel 2021 sarà Vittoria in “CABRINI” per la regia di Alejandro Gomez Monteverde, e in “Anni Da Cane” per la regia di Fabio Mollo, poi in “Siccità” per la regia di Paolo Virzì. Nel 2022 interpreta Sveva, protagonista del film “Una Famiglia Quasi Ordinaria” per la regia di Monica Dugo.