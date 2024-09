Roma stretta della Polizia locale sulla sicurezza stradale | rilevati oltre 1000 illeciti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Controlli serrati sul territorio quelli svolti dalladiCapitale nel fine settimana che ha svolto verifiche mirate per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, del CodiceStrada e delle regolamentazioni relative alla vendita di alcolici. Gli agenti hanno effettuato più di 500 controlli presso attività commerciali e locali pubblici , che hanno portato a sanzioni e sequestri di merce. In particolare, accertate irregolarità in 20 minimarket, in uno dei quali, in zona Ponte di Nona,a non aver rispettato l’ orario di chiusura, è stato trovato con un banco frigo contenente prodotti scaduti ancora in vendita, per i quali si è proceduto al sequestro amministrativo: nei confronti del gestore sono state elevate circa 7.000 euro di sanzioni.