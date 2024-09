Regionali la spinta di Proietti | Un’Umbria per e non contro Diamo il futuro in mano ai giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Stefanialo aveva detto già alla Sala della Vaccara il 18 agosto, quando si presentò per dire sì alla sua candidatura a presidente della Regione: "Non vadoqualcuno, ma per tutti. Per costruirediversa". E ieri la sindaca di Assisi, scelta dal Campo larghissimo del centrosinistra come sfidante di Donatella Tesei nelle elezioni del 17 e 18 novembre, lo ha ribadito davanti alla platea del Lyrick di Assisi aprendo la campagna elettorale: "Ci separano 58 giorni dal sogno di realizzarenuova, diversa da ogni passato", ha esordito. "Sarà un periodo breve, abbiamo poco tempo ma sarà bellissimo. Vogliamo raggiungere tutti, costruireinalle cittadine e ai cittadini. Abbiamo una proposta chiara:per e non".