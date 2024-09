Programmi chiusi per sciopero i dipendenti della Rai oscurano TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Una mobilitazione così non si vedeva da anni”. Non ha certo nascosto la propria soddisfazione il segretario generale di Slc Cgil, Riccardo Saccone, nel commentare la riuscita dellodi operai, tecnici, impiegati e quadri Rai indetto per l’intero turno da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl e Snater, che ieri ha paralizzato i palinsestitelevisione pubblica. Decine iRai saltati E sul fatto che l’agitazione abbia raggiunto il risultato sperato non vi sono dubbi.