Pomeriggio 5 choc figlio confessa omicidio in diretta | arrestato

(Di lunedì 23 settembre 2024) Svolta nell'di Loretta Levrini di Modena: è stata uccisa dalLorenzo. Un dramma familiare si è consumato nelle ultime ore a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dove l'anziana di 80 anni è stata trovata strangolata nella sua abitazione. La scena si è rivelata insopportabile per la figlia che, neldi domenica 22 settembre 2024, ha scoperto il cadavere della madre all'interno del suo appartamento. Quella che doveva essere una visita tranquilla si è trasformata in un incubo, con la figlia che si è trovata davanti a una realtà agghiacciante. Subito è stata chiamata un'ambulanza, ma per Loretta non c'era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. La dinamica del ritrovamento e i segni evidenti sul collo della donna hanno immediatamente spinto le forze dell'ordine a intervenire.