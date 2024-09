Perché Oz Cobb cammina zoppicando in The Penguin?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)Ozin The? L’incredibile interpretazione, le protesi e il trucco di Colin Farrell sono alcuni degli aspetti migliori di The(la nostra recensione). In quasi tutte le scene, la natura dura e carismatica di Ozci fa entrare nel mondo della malavita, rendendo il film un viaggio divertente e terrificante nel ventre molle di Gotham. Come per la maggior parte dell’universo di The Batman di Matt Reeves, il soprannome di Oz, Il Pinguino, è stato messo in pratica grazie al fatto che deriva dalla zoppia del personaggio, che fa oscillare l’omone in modo doloroso.