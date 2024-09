Per chi è Milano?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un adulto normale, con un lavoro normale, uno stipendio normale, se cerca casa aha due strade davanti: accontentarsi dell’imprendibile (loculi mascherati da monolocali, appartamenti malmessi) oppure dedicare tutto lo stipendio ad assicurarsi un tetto semidecente sulla testa, togliendosi non solo vizi e sfizi, ma anche limando l’essenziale e affidandosi alla buona sorte affinché non capiti un’emergenza. Si dirà, non è mica obbligatorio vivere a. Vero ma ci sono due “ma”. Il primo, più di cronaca, è che nella prima cintura intorno alla metropoli i prezzi sono allineati a quelli milanesi.