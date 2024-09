Parenti e vicini di casa non vengano al mio funerale | le volontà della donna morta lasciano di stucco il paese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) A Villasanta (Monza) non si parla d’altro. La decisione di unadi 58 anni in merito al suoha fatto discutere la comunità e ha lasciato, sopratutto di, la sua famiglia. Infatti dal necrologio condiviso insono apparse parole, volutamente, distaccate. “Ne da il tristissimo annuncio la amatissima sorella M.C. da cui è stata amorevolmente accudita fino agli ultimi istanti di vita. – si legge sul manifesto funebre – Ilsi svolgerà in Villasanta martedì 10 settembre alle ore 15:30 preceduto dalla recita del S. Rosario alle ore 15, direttamente nella chiesa Parrocchiale di Santa Anastasia”. E ancora: “Al terminecerimonia si proseguirà per il Cimitero locale. Si ringrazia quanti incontrandola, le hanno riservato saluti e quanti nell’ultimo periodo si sono sinceramente preoccupati per le sue condizioni.