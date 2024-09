Novellara botte e minacce per riavere i soldi prestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Reggio Emilia), 23 settembre 2024 - Gli avrebbe prestato 16 mila euro, che dopo due anni non gli erano ancora stati restituiti. Il creditore, un uomo di 56 anni, ha sollecitato più volte il risarcimento al debitore, un 47enne, rivendicando quanto dovuto, fino a presentarsi sotto casa della controparte per poi aggredirlo con calci e pugni, minacciandolo con un coltello e portandogli via il telefonino e le chiavi del furgone. Il 47enne ha riportato traumi medicati in ospedale a Guastalla e guaribili in una settimana. Poi la denuncia ai carabinieri della caserma di, con gli accertamenti che hanno portato alla segnalazione del 56enne per lesioni personali e minaccia aggravata. L’episodio risale al 30 luglio. Il creditore era arrivato all’abitazione del 47enne, chiedendo la restituzione dei 16 mila euro.