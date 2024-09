Manuel Cantoni scomparso da quasi due mesi nel Bresciano l’appello | Chi sa qualcosa ci contatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Brescia, 23 settembre 2024 – Ancora nessuna notizia di, 38 anni, padre di due figlie, separato,da Bovegno, nel, lo scorso 2 agosto. Quel giorno era uscito di casa alle 5 del mattino, come sempre, per andare al lavoro. Si occupava della consegna a domicilio di bombole di ossigeno, per un'azienda locale: ne avrebbe effettuate diverse anche il giorno della scomparsa. Da pochiaveva abbandonato la sua abitazione a Collio, un piccolo comune della Val Trompia, ed era tornato a casa dei suoi genitori. In caso di avvistamento o di notizie, è possibile avvisare i carabinieri o il numero 3891407191. Il furgone L’ultima traccia diè il furgone della ditta per cui lavora trovato abbandonato a Bovegno, poco distante da Collio, dove il 38enne vive nella frazione di San Colombano e dove è molto conosciuto.