Kate Middleton torna in pubblico dopo la fine della chemio e sorride con lui

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024)aver terminato laterapia,è stata avvistata per la prima volta in: nella mattina del 22 settembre 2024 la Famiglia Reale si è recata nella chiesa di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral per la funzione domenicale. Un ritorno alla normalità per la Principessa del Galles, che negli ultimi mesi è stata distante dalla scena pubblica per seguire il trattamento contro il cancro. Con lei, in auto, il Principe William, a cui ha rivolto sorrisi distesi.appare inaver annunciato laterapia Il 9 settembre 2024ha annunciato di aver finito laterapia: in auto con il Principe William, la Principessa è apparsa in forma ente, con un cappello color cachi.