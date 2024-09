Il gran gioco delle risorse | i minerali del futuro e la maledizione ecologica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bergamo. Il prossimo mercoledì 25 settembre si terrà nella Sala del Mutuo Soccorso a Bergamo in Via Zambonate, la presentazione – organizzata dal circolo tematico PD Langer in collaborazione con i giovani democratici- del volume ” Il: idele la” a cura dei Aurora Guainazzi, esperta di dinamiche socioeconomiche africane. Tutti dipendiamo dalle cosiddette terre rare ossia dai metalli che sono necessari per la produzione della componentistica utilizzata nell’industria informatica. Chi estrae e possiede litio nichel cobalto tantalio e altri metalli già domina il mondo attraverso ildella domanda (altissima) e dell’offerta (per sua natura scarsa).