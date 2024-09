Il dissing che non ti aspetti | Crozza nei panni di Grillo Conte Sangiuliano e Boccia per il lancio – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mauriziosi lancia in un “” per il nuovo promo della prossima stagione di Fratelli di. Vestendo idi Beppe, Giuseppe, Gennaroe Maria Rosariapropone la preview deiche non ti, fuori per la prima puntata della nuova stagione in onda da venerdì 27 settembre in prima serata su sul NONE e in streaming su discovery+. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo Il “” che non tineidiper ilproviene da Il Fatto Quotidiano.