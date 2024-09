I Friedkin rilevano l’Everton | cosa succederà alla Roma?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha un nuovo proprietario. I, nella persona di Dan, già presidente dellail 94% delle quote del club di Liverppol, attualmente ultimo in classifica e oppresso da una situazione debitoria pesante. Da capire ora se e quali ripercussioni ci saranno sui giallorossi. I: I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA La conferma della chiusura dell’operazione è arrivata da un comunicato congiunto che recita così: “Blue Heaven Holdings e TheGroup confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della partecipazione di maggioranza di Blue Heaven Holdings nelFootball Club. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, anche da parte della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.