I biancorossi orfani dei compagni Wali e Iori si compattano su Aquila e Frulla Chiesanuova pericolosa frenata in casa del Matelica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)0 : Ginestra, Rosolani (29’ st Zappasodi), Merli,, Lucarini, Mistura, Gabrielli (32’ st Gashi),, Antonioni (36’ st Giovannini), Veneroso, Strupsceki (22’ st Stroppa). All. Santoni.: Ajradinoski, Ciottilli (33’ st Bambozzi), Carnevali (23’ st Tempestilli), Tanoni, Canavessio, Monaco, Pasqui, Sopranzetti (38’ st Pesaresi), Sbarbati, Mongiello, Persiani (30’ st Trabelsi). All. Mobili. Arbitro: Cazzavillan di Vicenza. Note: spettatori 400 circa, angoli 10-7 per gli ospiti. Ammoniti Ciottilli, Veneroso, Monaco, Tanoni e Tempestilli. Frena inildopo quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Merito delche, oltre a confermare la sua solidità difensiva, gioca una buona gara al Comunale "Giovanni Paolo II", sfiorando anche il successo.