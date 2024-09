Ho ordinato dei vestiti su Shein ma quando ho aperto il pacco era pieno di vermi | potrei vomitare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Aiuto ho deinei. L’urlo di disgusto proviene dal profilo TikTok della giovane Emma. La ragazza ha infatti postato un breve video dove mostra su un piattino alcunitrovati tra iordinati online. L’ordine è stato fatto, a quanto afferma la ragazza, su, il colosso cinese di e-commerce specializzato in abbigliamento. “proprio adesso”, spiega Emma nel video. Non è la prima volta chefinisce nell’occhio del ciclone per una serie di mancanze che privano gli indumenti venduti della sicurezza minima in termini di packaging, salute e diritti umani. Di recente al gigante cinese del fast fashion sono stati contestati indumenti che contenevano un’alta quantità di sostanze tossiche non consentite. Mentre un video di una cliente li inchiodavano all’ennesimocontenente insetti vivi che strisciavano intorno ai nuoviordinati.