Guida TV Sky e NOW 22 - 28 Settembre | Chemsex Marcello Mio B E V I 4a stagione

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)TV SKY / NOW 22 - 282024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 23alle 21:15, su Sky Cinema Uno ein streaming su NOW, è il momento di "Hypnotic", il thriller firmato da Robert Rodriguez con Ben Affleck nel ruolo del protagonista. La storia segue l’ispettore di polizia Danny Rourke, la cui vita viene stravolta dal rapimento della figlia.