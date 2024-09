Golf la rinascita di Matteo Manassero | dopo 10 anni è di nuovo in top-100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo sport italiano in questo 2024 ha vissuto tante storie ed emozioni indimenticabili, ma tra quelle meno note c’è senz’altro il ritorno ad alti livelli di. Ilista azzurro, un tempo considerato un astro nascente del suo sport, in grado di diventare il più giovane a entrare in top-40 a 17e in top-30 a 18, era sostanzialmente scomparso.ha dovuto ricominciare da zero o quasi, una gavetta infinita. E oggi, dieci, torna nella top-100 del ranking mondiale. E’ n°86, con un balzo di quindici posizioniessersi piazzato quarto nel BMW PGA Championship, oltre che quinto nella Race to Dubai, ovvero la classifica che qualifica i migliori della stagione alle Finals del DP World Tour. La carta per giocare su lPGA Tour il prossimo anno è anche quella molto vicina, ma la storia diè già vincente.