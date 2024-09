Empoli ancora in campo Domani match di Coppa Sarà duello tra imbattute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Simone CioniSei partite, tre vittorie ed altrettanti pareggi. Questo lo splendido bilancio di avvio di stagione dell’che traItalia e campionato èimbattuto: 9 reti fatte e appena 3 subite. Il fitto calendario della stagione, però, non permette di soffermarsi troppo su quanto fatto perché all’orizzonte c’è già la prossima partita. E per gli azzurri si tratta dei sedicesimi diItalia dove sfiderannoalle 21 il Torino in trasferta. Proprio i granata, insieme alla squadra di D’Aversa e all’Udinese sono la grande sorpresa di questo primo scorcio di stagione. Anche il club di Cairo è infatti a sua volta imbattuto con 4 successi e 2 pari. Tante le similitudine tra le due compagini a partire dal fatto che entrambe hanno cambiato allenatore con Vanoli addirittura all’esordio in Serie A.