D' Angelo e Calabro imprese parallele Dalla gavetta all' approdo in Serie B

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’omone da un lato, il cittadino onorario dall’altro, accomunati dal segno che hanno lasciato nell’ultima stagione di Spezia e Carrarese, subentrando a campionato in corso e centrando due obiettivi insperati. Luca D’è stato l’artefice di una salvezza che sembrava impossibile da centrare, Antonioil protagonista di una promozione storica e attesa per lunghi 76 anni. D’muove i primi passi in panchina nel 2010, inD, con il Rimini, ottenendo subito la promozione inC. Quindi allena Alessandria, Fidelis Andria, Bassano e Caserta. Nel 2018, il passaggio al Pisa e l’immediata promozione inB, prima di sfiorare l'impresa nel 2021/2022, sconfitto solamente nella finale playoff con il Monza.