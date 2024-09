Dacia Duster l’avventura in Romania sulla mitica Transfagarasan tra orsi e montagne – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) In viaggio con, a metà strada tra “Into the wild” e “Balla con gli” (i lupi un’altra volta) passando per una delle strade più belle del mondo dove è forte l’imprinting della leggenda di Dracula. Se c’era una maniera per accreditare in maniera definitiva la nuova dimensione di brand di, fatta di qualità al prezzo giusto, di solidità, di essenziale ma tecnologico, digitale, connesso, quindi di tendenza, di off-road in sicurezza, beh bisogna essere sinceri: hanno trovato quella giusta. Missione compiuta, e per passare dal concetto di low cost a quello dell’auto giusta al prezzo giusto, ce ne voleva. Un percorso lungo che nel nuovotrova il simbolo ideale di un salto in avanti convincente. Eppure la ricetta è più semplice di quello che sembra.