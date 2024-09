Coppa Davis ecco i convocati dell’Italia per le finali di Malaga | non c’è Matteo Berrettini La spiegazione di Volandri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’Italia si prepara alledi: il capitano Filippoha comunicato la lista dei tennisti azzurriper le Final Eight di, in programma dal 19 al 24 novembre. C’è ovviamente Jannik Sinner, numero uno al mondo e faro del quintetto azzurro, che sarà completato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Non c’è, che è stato il trascinatorenel girone di qualificazione a Bologna, dove – viste le assenze di Sinner e Musetti – sono servite le sue vittore (tre su tre) per evitare brutte sorprese. L’assenza didaifa rumore, ma dovrebbe essere solo temporanea. O almeno questo fanno intendere le parole di. L’Italia deve difendere il titolo conquistato un anno fa. E arriverà ada favorita.