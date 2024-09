Conte innamorato di Napoli sapete dove andrà a vivere?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Antonio, da quando è arrivato a, si è lasciato conquistare non solo dall’ambiente calcistico, ma anche dalle bellezze della città. Dopo aver firmato per il, il tecnico ha iniziato a esplorare la città e, presto, si trasferirà in un elegante appartamento in Via Tasso, una delle zone più panoramiche e prestigiose di. La casa, situata su una collina con vista sul golfo, offrirà ae alla sua famiglia un panorama mozzafiato.: un amore che cresce Attualmente,alloggia all’Hotel Parker’s, ma ha già scelto la sua futura residenza. La città partenopea sembra aver stregato il tecnico, che non perde occasione per esplorare i suoi angoli più affascinanti. Di recente, ha cenato da 50 Kalò, una delle pizzerie più rinomate di, un gesto che sottolinea il suo desiderio di immergersi completamente nella cultura locale.