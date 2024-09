Coldiretti | 80 milioni di euro per sostenere i giovani agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 - In Toscana, il futuro dell’agricoltura passa attraverso i. Sono 2.660 le imprese agricole condotte da under 35 nella regione, una cifra significativa ma messa a dura prova da numerosi ostacoli che rallentano l'ingresso e la continuità dei. Per far fronte a queste difficoltà, arrivano nuove opportunità con i fondi Ismea di "Generazione Terra".Toscana annuncia l'apertura del bando il 30 ottobre 2024, con risorse pari a 80diper finanziare fino al 100% l'acquisto di terreni agricoli. Questi fondi, osserva, rappresentano una grande occasione per promuovere il ricambio generazionale nelle campagne, un aspetto cruciale per la sopravvivenza del settore.